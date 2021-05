Ocse: Repubblica Ceca, nel 2021 crescita del Pil del 3,3 e del 4,9 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 in Repubblica Ceca il Pil aumenterà del 3,3 per cento e del 4,9 nel 2022. E' quanto emerge dall'Economic outlook dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Durante la pandemia di coronavirus la Repubblica Ceca ha fatto i conti "con uno dei tassi di contagio e di decesso più alti nell'area Ocse e i progressi nella campagna vaccinale sono stati relativamente lenti, ritardando l'allentamento delle misure restrittive", afferma l'Ocse, per la quale la ripresa economica quest'anno si avvertirà soprattutto dal secondo semestre, con un rimbalzo di consumi privati e investimenti. "L'inflazione è accelerata a causa dell'aumento dei prezzi di beni alimentari e carburanti" e si prevede raggiunga il 2,4 per cento nel 2021 e il 2,3 per cento nel 2022. Stabile appare il dato del tasso di disoccupazione, al 3,5 per cento in entrambi gli anni. Per quanto riguarda le finanze pubbliche, "il deficit crescerà nel 2021 in seguito a una riforma delle tasse e alla proroga delle misure emergenziali a sostegno di redditi, occupazione e dei settori più colpiti" dal virus. La Banca centrale ceca dovrebbe mantenere "una posizione accomodante" e un graduale aumento dei tassi di interesse "dovrebbe cominciare verso la fine del 2021", sostiene l'Ocse. (Vap)