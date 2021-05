Banche: Zanettin (FI), con opa Generali su Cattolica preoccupazione per livelli occupazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'opa totalitaria lanciata da Generali su Cattolica Assicurazioni, il Veneto perde l'ultimo suo significativo asset finanziario. Solo pochi mesi fa Generali garantiva che avrebbe rispettato la specificità della compagnia veronese, ma evidentemente così non sarà. Ci permettiamo fin d'ora di esprimere anche qualche preoccupazione sulla tutela dei livelli occupazionali". Lo afferma, in una nota, Pierantonio Zanettin, deputato di Forza Italia e componente della commissione parlamentare di inchiesta sulle banche e sul sistema finanziario. "E' il triste epilogo di una gestione societaria che purtroppo non si è dimostrata all'altezza delle sfide dei tempi - aggiunge -. I grandi players nazionali Banca Intesa e Generali in pochi anni hanno inghiottito a prezzo di saldo prima le popolari venete ed ora Cattolica Assicurazioni. Il capitalismo veneto ne esce con le ossa rotte".(Rin)