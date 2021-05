Grecia: Osce, crescita del 3,8 per cento nel 2021 grazie a ripresa turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita dell'economia della Grecia sarà del 3,8 per cento quest'anno e del 5 per cento nel 2022. È quanto emerge dalle stime contenute nell'Economic Outlook dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) in cui si sottolinea che le prospettive del Paese sono positive grazie al "picco di crescita del turismo e al Piano di ripresa nazionale che rilancerà gli investimenti", oltre che all'aumento dei risparmi delle famiglie greche. "Gli sviluppi sono previsti per rilanciare l'occupazione e i redditi delle famiglie e per sostenere - in combinazione con un uso limitato del risparmio aumentato durante la pandemia - l'aumento dei consumi privati", si legge nel rapporto semestrale. L'Ocse prevede un aumento anche delle esportazioni di beni e servizi di spedizione. Il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere dal 16,3 per cento dell'anno scorso al 15,9 per cento di quest'anno e al 15,6 per cento nel 2022, rileva l'Osce. L'inflazione è attesa allo 0,2 per cento nel 2021 per salire all'1,2 per cento nel 2022. Il disavanzo delle amministrazioni pubbliche aumenterà dal 9,7 per cento del Pll nel 2020 al 10,1 per cento del Pil nel 2021 e scendere in modo significativo al 3,7 per cento nel 2022, mentre il debito pubblico dovrebbe scendere dal 205,6 per cento del Pil quest'anno e arrivare al 201,1 per cento del Pil l'anno prossimo. Per quanto riguarda il disavanzo delle partite correnti, non si prevede una variazione significativa quest'anno (6,5 per cento del Pil) e il 2022 (5,2 per cento) rispetto al 2020 (6,7 per cento). Si prevede che le entrate del turismo recupereranno quasi la metà delle perdite del 2020. L'Osce osserva che al ripresa sarà più limitata rispetto alla maggior parte degli altri Paesi se i programmi di vaccinazione saranno meno efficaci del previsto in termini di capacità di recupero dei flussi turistici e aerei in generale. (Gra)