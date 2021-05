Vaccino: Bernini (FI), hub aziendali ottima iniziativa per potenziare campagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse aziende dell’Emilia-Romagna "sono già in pole position per aprire hub aziendali, al fine di vaccinare i propri dipendenti e mettersi successivamente a disposizione della campagna vaccinale regionale. Un partenariato pubblico-privato che in questo momento appare decisivo se non anche indispensabile: questo nemico invisibile, che ha colpito nel profondo le nostre vite, si combatte solo unendo le forze. A queste aziende, che sono orgoglio per l’Emilia-Romagna e per l’Italia intera va il mio più sentito ringraziamento". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.(Com)