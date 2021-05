Ue: Visco, serve capacità di bilancio comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi “la necessità di disporre di una capacità di bilancio comune è divenuta ancor più evidente”. Lo sottolinea il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle considerazioni finali della Relazione annuale sul 2020. “L’istituzione del programma Next generation EU, che ne ha solo in parte le caratteristiche, testimonia la consapevolezza del fatto che shock comuni richiedono l’utilizzo di uno strumento europeo in grado di affiancare la politica monetaria unica. Una risposta congiunta", spiega Visco, "può però essere necessaria anche nel caso di shock asimmetrici, per rafforzare le politiche nazionali laddove i margini di manovra siano ridotti o per integrarle se l’azione dei singoli paesi si mostra debole perché non considera le implicazioni che ne possono derivare per gli altri”. Secondo Visco, “una capacità di bilancio comune, accompagnata dalla revisione delle regole per le finanze pubbliche nazionali, dovrebbe fondarsi sulla possibilità di una stabile emissione di debito, garantita da fonti di entrata autonome. Si fornirebbe tra l’altro, in questo modo, ai mercati uno strumento finanziario con elevato merito di credito, facilitando la diversificazione dei portafogli degli intermediari europei e l’integrazione dei mercati dei capitali, accrescendo l’efficacia della politica monetaria, consentendo all’euro di assumere pienamente il ruolo di valuta internazionale”.(Rin)