India: Covid, operatori sanitari ancora sotto pressione per la seconda ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli operatori sanitari dell'India, sono sotto pressione per la grave situazione epidemiologica in cui versa il Paese. Secondo l’Associazione medica indiana (Ima) 513 medici "sono morti nella seconda ondata della pandemia di coronavirus che, al suo picco, ha sopraffatto gli ospedali”. "C'è molta tensione, perché la gente sta morendo nonostante tutti i nostri sforzi”, ha dichiarato il dottor J.A. Jayalal, presidente dell’Ima, spiegando che “i pazienti arrivano in condizioni gravi, e non riusciamo a salvarli tutti, anche perché c’è carenza di farmaci”. “È una situazione stressante, e sicuramente ha un impatto psicologico”, ha aggiunto Jayalal, sottolineando che “stiamo ricevendo chiamate da medici giovani, che vogliono abbandonare la professione”. L'India sconta una carenza di medici e infermieri, e secondo la dottoressa Sona, presidente dell’Associazione infermieri qualificati dell'India per la filiale dello Stato del Kerala, “il numero di personale non è sufficiente per il carico di pazienti”, nonostante gli operatori sanitari facciano “turni di sei ore”. Il Paese ha registrato più di 27 milioni di casi di Covid-19, durante la seconda ondata pandemica, che secondo il governo è ora in fase di regressione. Il numero di nuovi contagi giornalieri è calato da oltre 400mila all'inizio di questo mese a meno di 200mila. (Inn)