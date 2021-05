Decreto Semplificazioni: Fornaro (Leu), dialogo con sindacati su proroga blocco licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è ancora tempo "affinché il governo riapra il confronto con i sindacati e le organizzazioni di rappresentanza delle imprese per la proroga del blocco dei licenziamenti". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. "Nella fase di conversione in legge, infatti, può essere introdotto, con un emendamento, il risultato di un'eventuale intesa tra le parti sociali", spiega. "Si eviti, dunque, uno sterile muro contro muro e si segua il metodo usato per trovare l'accordo sulla delicata questione dei subappalti. Si può e si deve ripartire insieme con una maggiore coesione sociale e non con una rabbia sociale montante", conclude Fornaro.(Com)