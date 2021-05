Cina: Ocse prevede crescita economica dell’8,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Cina crescerà dell’8,5 per cento nel 2021 e del 5,8 per cento l’anno successivo. la previsione è contenuta nell’ultimo rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), secondo cui “gli investimenti rimarranno un motore chiave della crescita, mentre i consumi riprenderanno solo gradualmente” dopo la fase acuta della pandemia di coronavirus. Secondo il rapporto, il basso volume delle importazioni limiterà l'impennata dei costi delle materie prime, che avrà “un impatto limitato sull'inflazione dei prezzi”, mentre “la robusta domanda di esportazioni manterrà elevato l'utilizzo della capacità industriale”. La politica monetaria, dopo il forte stimolo del 2020, “fornirà quest’anno meno sostegno, data la solida ripresa nella maggior parte dei settori”, sostiene l'Ocse. (Cip)