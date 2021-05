India: Ocse prevede ritorno alla crescita economica nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell'India tornerà a crescere nel 2021, dopo “la significativa contrazione del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2020”. È quanto prevede l’ultimo rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), secondo cui la ripresa dell’economia indiana sarà “guidata dalla domanda di beni di consumo e di investimento”. La seconda ondata della pandemia di coronavirus, che ha investito il Paese a partire dallo scorso febbraio, “ha indebolito la ripresa nascente e potrebbe aggravare i problemi finanziari delle imprese e delle banche”, sostiene l’Ocse, specificando che “un marcato rallentamento potrebbe aver avuto luogo nel trimestre aprile-giugno, anche se l'impatto annuale complessivo sarà probabilmente attenuato”. I tassi di inflazione all'ingrosso e al dettaglio, inoltre “rimangono elevati, ma all'interno della gamma di obiettivi della banca centrale”. Il danno che il coronavirus continua ad infliggere alle fasce di reddito più basse “rende necessario dare priorità alle politiche di sostegno, in particolare a tutela dei minori che non hanno potuto accedere all’istruzione per mesi, e per aumentare le opportunità di investimento e di occupazione”, si legge nel rapporto. (Inn)