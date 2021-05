Covid: nel Lazio per festa Repubblica 2 open week vaccini, per maturandi e aperto senza limiti età

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio si svolgeranno due open week vaccinali nella settimana del ponte del 2 giugno in occasione della festa della Repubblica. Ha illustrato i dettagli l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato intervenuto oggi in audizione in commissione regionale Sanità in merito all’aggiornamento sull’emergenza sanitaria Covid-19 e piano vaccinale. Il primo open week riguarderà la categoria dei maturandi: “Oggi chiudono le prenotazioni alle 22 e sono oltre 40 mila coloro i quali si sono prenotati per il vaccino anti Covid tra i 17 e i 19 anni che quest’anno faranno l’esame di maturità. Per noi si tratta di un risultato importante. Le somministrazioni saranno effettuate da domani al 3 giugno con il vaccino Pfizer in 70 centri di somministrazioni”. (segue) (Rer)