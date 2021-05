Covid: assessore Lazio, per giugno mancano 200 mila dosi vaccino, incertezze su J&J e AZ

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad oggi, per il mese di giugno abbiamo cognizione di arrivi di 1 milione e 700 mila dosi a fronte di 1 milione 932 mila prenotati. C'è un gap che va colmato, e siamo ancora incerti sull’approvvigionamento di due vaccini Johnson&Johnson e AstraZeneca”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato intervenuto oggi in audizione in commissione regionale Sanità in merito all’aggiornamento sull’emergenza sanitaria Covid-19 e piano vaccinale.(Rer)