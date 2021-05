Ocse: Slovacchia, il Pil crescerà nel 2021 del 4,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia slovacca crescerà nel 2021 del 4,2 per cento e del 5,2 per cento nel 2022. Lo affermano le previsioni economiche dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). "Dopo una serrata severa a inizio 2021" a causa della pandemia di coronavirus, "la domanda interna rimbalzerà dalla seconda metà dell'anno man mano che i vaccini saranno somministrati e le misure restrittive saranno rimosse. Gli investimenti accelereranno nel 2022, assistiti dai fondi strutturali dell'Unione europea e dal dispositivo di ripresa e resilienza", si legge nell'Economic Outlook. Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, esso "si ridurrà gradualmente ma resterà a livelli pre-crisi fino alla fine del 2022". Il tasso è infatti fissato al 7,6 per cento quest'anno e al 7,2 per cento l'anno prossimo. La politica fiscale dovrebbe restare di sostegno all'economia "fino a quando la ripresa non sarà saldamente in corso". A proposito del tasso di inflazione, l'indice dei prezzi al consumo è previsto all'1,1 per cento nel 2021 e al 2,2 per cento nel 2022. (Vap)