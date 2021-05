Imprese: Banca Akros acquisisce Oakilns Italy e si rafforza nel mercato della consulenza M&A

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Akros, la corporate and investment bank del Gruppo Banco Bpm, ha perfezionato l’acquisto del 100 per cento di Oaklins Italy, entrando così a far parte di uno tra i più longevi e sviluppati network internazionali di consulenza M&A attivo nel mid-market e specializzato in operazioni cross-border. Stando al relativo comunicato stampa, l’operazione è strategicamente funzionale al rafforzamento dell’attività di M&A di Banca Akros su scala internazionale, e permetterà di rendere accessibili alla clientela di tutto il Gruppo Banco Bpm i benefici derivanti dalle competenze e dalla presenza dei professionisti di Oaklins nelle maggiori economie mondiali, offrendo loro la possibilità di raggiungere potenziali acquirenti o target in tutto il mondo. “L’operazione perfezionata con Oaklins ci permette di valorizzare ulteriormente la nostra posizione nel mercato dell’M&A e consente, in coerenza con gli obiettivi del Gruppo Banco Bpm, di accrescere il nostro ruolo di riferimento per le mid-cap italiane in tutti gli ambiti del corporate e investment banking”, ha commentato Marco Turrina, amministratore delegato di Banca Akros. (segue) (Com)