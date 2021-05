Imprese: Banca Akros acquisisce Oakilns Italy e si rafforza nel mercato della consulenza M&A (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La forza di Oaklins in ambito M&A integra in modo ideale la nostra attività, assicurando ai clienti, imprese e istituzioni finanziarie, un ampliamento di competenze e servizi cui si affianca un’estesa proiezione internazionale a vantaggio dei loro progetti di valorizzazione, crescita e diversificazione del business e per la ricerca di partnership qualificate”, ha aggiunto Giuseppe Puccio, responsabile della struttura Investment Banking di Banca Akros e amministratore delegato di Oaklins Italy. “Siamo felici di questa operazione con la quale Oaklins rafforza grandemente la sua presenza in Italia e si avvia a essere uno dei principali operatori italiani di M&A nel mid-market grazie alle numerose sinergie con Banca Akros e il Gruppo Banco Bpm: i nostri clienti potranno ora avvalersi anche dei servizi di Ecm e Dcm offerti dalla Banca completando così la nostra offerta nei servizi di corporate finance”, ha concluso Attilio Arietti, socio fondatore e presidente di Oaklins Italy. Banca Akros è stata assistita nell’operazione dallo studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli and Partners e dallo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti. I soci di Oaklins Italy sono stati assistiti dallo studio legale Weigmann. (Com)