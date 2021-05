Recovery: Visco, analisi Pnrr condivisa, con successo piano opportunità a nuove generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’analisi delle debolezze strutturali del nostro sistema economico e istituzionale contenuta nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) “è ampiamente condivisa”. Lo sottolinea il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle considerazioni finali della Relazione annuale sul 2020. “Gli obiettivi e le missioni in cui è articolato affrontano le sfide poste dal cambiamento climatico e alcuni dei più evidenti ritardi del Paese: l’innovazione, la digitalizzazione, l’istruzione e la ricerca, le infrastrutture di rete e di trasporto. Si prevedono misure per rafforzare le politiche del lavoro, il sistema di protezione sociale e quello sanitario”. Secondo Visco, il programma Next generation Eu “ci offre la possibilità di migliorare il funzionamento dell’apparato pubblico e di stimolare l’iniziativa privata, di modernizzare l’economia. Senza eccesso di enfasi, si può concordare con la tesi che dal successo delle riforme e degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che dà attuazione al programma nel nostro Paese dipenderanno le opportunità che l’Italia potrà offrire alle nuove generazioni”.(Rin)