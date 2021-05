Mattarella: la pace va costruita ogni giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La pace non è data una volta per sempre. Va costruita e assicurata ogni giorno, nei comportamenti concreti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo alla domanda di un ragazzo nell’ambito della puntata speciale del programma “La Banda dei Fuoriclasse”, in onda su Rai Gulp, che verrà trasmessa il 2 giugno, alle 15, in occasione del 75esimo anniversario della Repubblica. “Come studiate in storia – ha spiegato il capo dello Stato rivolgendosi ai ragazzi -, l’Europa è stata, per secoli, dilaniata da guerre sanguinose. Le ultime due hanno provocato i conflitti mondiali, con la morte di milioni di giovani. L’Unione Europea è nata proprio con l’intenzione di mettere per sempre fine alla guerra nel nostro Continente, per intuizione di alcuni grandi uomini, che avevano vissuto gli orrori del secondo conflitto mondiale”.(Rin)