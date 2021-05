Ex Ilva: Bonelli (Verdi), dura sentenza contro sistema politico che ha svenduto Taranto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Taranto, per decenni, si è inquinato senza che nessuna istituzione locale facesse qualcosa: hanno chiuso gli occhi e legato le mani per non firmare atti a tutela della salute, e la magistratura è dovuta intervenire per fare quello che la politica avrebbe dovuto fare. Così in una nota il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli. "Tutti sapevano che il 93 per cento della diossina e il 67 per cento del piombo immessi in atmosfera in Italia provenivano dall'Ilva di Taranto: un inquinamento che ha provocato, rispetto alla media pugliese, un aumento dell'incidenza di mortalità e di malattie tumorali tra i bambini e le bambine rispettivamente del 21 e del 54 per cento secondo le indagini epidemiologiche”, ha spiegato, aggiungendo che 13 decreti “salva-Ilva hanno consentito all'acciaieria di continuare a produrre nonostante le emissioni fuggitive, e hanno sospeso le leggi sulla sicurezza sul lavoro”. Una giuria di tutte donne, ha continuato, oggi ha emesso una dura sentenza. “Eppure, nessuna aula di tribunale potrà risarcire del dolore versato dalle famiglie tarantine: un sistema politico, amministrativo ed economico ha svenduto la città di Taranto”, ha affermato, sottolineando che la vicenda è “il simbolo del fallimento della politica italiana che ha gridato allo scandalo perché era la magistratura a dettare la politica industriale, quando il vero scandalo non era solo lei che nulla ha fatto contro i veleni, ma il dramma tarantino stesso”. (Com)