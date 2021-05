Scuola: Bulgaria, ritorno in classe per tutti gli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli studenti di ogni ordine e grado in Bulgaria sono tornati oggi a fare didattica in presenza nelle scuole del Paese. Come riferito dal ministero dell'Istruzione e della Scienza bulgaro, fino ad ora, gli studenti si sono alternati tra didattica in presenza e a distanza. Al momento è obbligatorio il mantenimento della mascherina all'interno delle classi. In caso di focolai o aumenti dei contagi, i presidi potranno proporre al ministero il ritorno alla didattica a distanza per tutta la scuola o per singole classi. I genitori hanno ancora la possibilità di chiedere che i loro figli continuino a studiare a distanza dopo il 31 maggio. (Seb)