Decreto Sostegni bis: Fracassi (Cgil), serve piano straordinario di occupazione pubblica e privata

- Mettere in campo un "piano straordinario di occupazione pubblica e privata". Lo ha affermato la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, in audizione nella commissione Bilancio alla Camera, nell'ambito dell'esame del decreto 73/2021, cosiddetto "Sostegni bis", recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. "Il lavoro si crea con gli investimenti", ha aggiunto Fracassi, che ha sottolineato la necessità di rafforzare le nuove politiche industriali. (Rin)