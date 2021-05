Ocse: Portogallo, crescita del 3,7 per cento del Pil nel 2021 e del 4,9 nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 in Portogallo il Pil dovrebbe crescere del 3,7 per cento e del 4,9 per cento nel 2022. E' quanto emerge dall'Economic outlook dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), nel quale si evidenzia che i consumi si rafforzeranno, con una graduale riduzione del risparmio, grazie al miglioramento della situazione sanitaria e alla graduale eliminazione delle misure di contenimento. Secondo l'Ocse, la forte attività del settore manifatturiero e l'erogazione dei fondi del Piano per la ripresa dell'Unione europea sosterranno gli investimenti e le esportazioni, mentre il comparto turistico si riprenderà completamente solo quando la pandemia del coronavirus sarà completamente sotto controllo. L'Ocse suggerisce che il governo portoghese dovrebbe mantenere politiche fiscali di sostegno fino a quando la ripresa non sarà fermamente avviata, sostenendo solamente quelle imprese in difficoltà "che hanno ancora prospettive valide" (Spm)