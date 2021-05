Imprese: Visco, con inserimento in Euronext più servizi a emittenti, intermediari e risparmiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di aprile “si è completato il processo di acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext, cui fanno capo diversi mercati mobiliari europei”, e l’inserimento, “con un peso rilevante, delle società italiane in un gruppo di matrice federata europea costituisce l’occasione per la nostra piazza finanziaria di rafforzare lo sviluppo dei servizi offerti a emittenti, intermediari e risparmiatori, contribuendo anche in tal modo da accrescere la dimensione europea del mercato dei capitali”. Lo sottolinea il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle considerazioni finali della Relazione annuale sul 2020.(Rin)