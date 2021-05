Indonesia-Ue: Borrell in visita da domani a venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, sarà da domani a venerdì in Indonesia dove avrà colloqui con il governo indonesiano e avrà incontri presso la sede dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean). Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), che ha spiegato che la visita dimostra il desiderio dell'Ue di approfondire le relazioni con l'Indonesia, una delle più grandi democrazie ed economie del mondo, che terrà la presidenza del G20 nel 2022 e la presidenza dell'Asean nel 2023. La visita avviene anche alla luce dell'approfondimento delle relazioni Ue-Asean a un partenariato strategico, la recente adozione delle conclusioni del Consiglio su una strategia dell'Ue per la cooperazione nell'Indo-Pacifico e gli sforzi in corso per affrontare il colpo di stato militare e la conseguente crisi politica in Myanmar. (segue) (Beb)