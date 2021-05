Indonesia-Ue: Borrell in visita da domani a venerdì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Giacarta, Borrell incontrerà il presidente Joko Widodo, il ministro degli Esteri, Retno Marsudi, e il ministro della Difesa, Prabowo Subianto. Avrà anche incontri al parlamento indonesiano con il presidente della commissione per le relazioni estere, Meutya Hafid, e il presidente della commissione per la cooperazione interparlamentare, Fadli Zon. Borrell e Marsudi rilasceranno comunicati stampa congiunti dopo il loro incontro del 2 giugno. All'ordine del giorno ci saranno l'approfondimento delle relazioni Ue-Indonesia, la cooperazione internazionale per combattere la pandemia di coronavirus attraverso un multilateralismo efficace e piani di ripresa economica. Borrell discuterà inoltre con i suoi interlocutori una serie di questioni di sicurezza regionale e internazionale, sia nel sud-est asiatico che oltre. (segue) (Beb)