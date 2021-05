Indonesia-Ue: Borrell in visita da domani a venerdì (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Indonesia, l'Alto rappresentante incontrerà anche il segretario generale dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, Lim Jock Hoi, e il Comitato dei rappresentanti permanenti dell'Asean per discutere di come promuovere il partenariato strategico Ue-Asean, avviato il primo dicembre 2020, attraverso azioni concrete, al fine di affrontare le sfide che sia l'Asean che l'Ue hanno davanti. Borrell visiterà quindi il Centro di coordinamento dell'Asean per l'assistenza umanitaria.Durante la sua visita, l'Alto rappresentante inaugurerà la nuova sede della delegazione dell'Ue in Indonesia e, a seguito del rafforzamento delle relazioni Ue-Asean verso un partenariato strategico, supervisionerà l'aggiornamento ufficiale della missione dell'Ue nell'Asean a una vera e propria delegazione dell'Ue. Il 3 giugno, Borrell terrà un discorso al Centro di studi strategici e internazionali sulla strategia dell'Ue per la cooperazione nell'Indo-Pacifico. (Beb)