Slovenia: Pil in crescita dell'1,6 per cento nel primo trimestre 2021

- La Slovenia registrerà una crescita del Pil dell'1,6 per cento in termini nominali nel primo trimestre del 2021. E' emerge dai dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Sta". Il dato del Pil, considerando gli aggiustamenti stagionali, nel primo trimestre 2021 segna una crescita del 2,3 su base annua e dell'1,4 per cento rispetto all'ultimo trimestre del 2020. (Seb)