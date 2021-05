Innovazione: siglato accordo di collaborazione tra Thales Alenia Space e Politecnico di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67 per cento e Leonardo 33 per cento, e Politecnico di Milano hanno siglato un accordo di collaborazione per attività tecnico-scientifiche e formative che rientra perfettamente nel quadro nazionale della Space Economy. Attraverso questo accordo di grande impatto scientifico, siglato da Massimo Claudio Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia e Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, è stato attivato un progetto di collaborazione strategica di lunga durata su temi di frontiera. Ricerca, innovazione e formazione saranno strettamente legate al contesto economico e produttivo, nel quale lo Spazio, attraverso una sinergia tra università e imprese, diventa elemento strategico anche per il territorio, ampliando così le iniziative già in sviluppo a livello del Cluster Tecnologico Nazionale dell’Aerospazio e del Lombardia Aerospace Cluster. “L’accordo di collaborazione siglato oggi - ha dichiarato Massimo Claudio Comparini - sottolinea la centralità del collegamento con il mondo dell’innovazione e della ricerca e sviluppo nella strategia aziendale di Thales Alenia Space che, nel mondo delle tecnologie e delle infrastrutture spaziali, si pone al centro di una rete di Università, centri di ricerca e della filiera di imprese per lo sviluppo del comparto spaziale del paese. Iniziative a sostegno dell’innovazione, dello sviluppo tecnologico e di prodotto, sono essenziali in tale contesto, dobbiamo lavorare insieme con l’obiettivo di capitalizzare al meglio l’alto livello di preparazione dei nostri giovani e di favorire la crescita occupazionale in un settore che contaminato con le tecnologie digitali mostra grandissime potenzialità nello sviluppo della nuova economia dello spazio”. (segue) (Com)