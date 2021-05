Roma 2021: Grassi (RsR), centrodestra apra a società civile quaificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel centrodestra finora abbiamo assistito più ad un totonomi per il candidato sindaco che ad un dibattito su temi e progetti. Per governare la Capitale non servono personaggi che salgono in Campidoglio per puntare ad altri palcoscenici, come purtroppo già successo in passato, ma uomini del fare, che conoscano la città e che abbiano una squadra di governo di esperti sui temi". Lo ha detto l'architetto Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma sceglie Roma, ospite questa mattina a Coffee Break su La 7. "Roma sceglie Roma sono oltre cinque anni che è a lavoro per la città. Abbiamo girato le periferie e abbiamo studiato le problematiche elaborando un piano di sviluppo per rilanciare la Capitale. Il centrosinistra avrà tre candidati, la Raggi che ha contribuito al disastro di Roma, Calenda, che qualche settimana fa negava di candidarsi e che oggi usa la candidatura per far crescere il suo partito a dispetto del Pd, e il Partito Democratico che ha scelto Gualtieri, un ministro dell'economia bocciato dal precedente governo". (segue) (Com)