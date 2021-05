Russia: Lavrov, Mosca risponderà a passi ostili preparati dall'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non lascerà senza risposta i passi ostili preparati dall'Unione europea: lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Le realtà moderne, ovviamente, sono incompatibili con la logica dell'egemonia e del dominio, con i tentativi di creare corridoi sanitari e cortine di ferro. Mi ripeto: sappiamo che ci sono molti in Europa che sono consapevoli della mancanza di produttività del corso conflittuale nei confronti del nostro Paese e speriamo che il buon senso alla fine prevarrà e che saremo in grado di iniziare a sviluppare un nuovo modello equilibrato di relazioni, che sia basato sui principi del diritto internazionale", ha dichiarato Lavrov in una conferenza sulle relazioni tra Russia e Unione europea. "Ciò non significa che lasceremo senza reazione i nuovi passi ostili, i tentativi di parlare da una posizione di forza, le interferenze negli affari interni", ha sottolineato Lavrov. (Rum)