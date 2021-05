Credito: Visco, rivedere modelli attività tradizionali degli intermediari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi intermediari, per la maggior parte di piccole dimensioni e con un’operatività tradizionale, “presentano debolezze strutturali: in taluni casi esse sono dovute a un governo societario non adeguato e alla debolezza dei controlli interni, in altri alla ridotta capacità di accedere ai mercati dei capitali, di innovare e di sfruttare economie di scala e di diversificazione”. Lo sottolinea il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle considerazioni finali della Relazione annuale sul 2020, secondo cui “è urgente che queste banche rivedano i propri modelli di attività. La stipula di accordi commerciali con altri operatori, la creazione di consorzi e, non ultime, operazioni di aggregazione sono possibili azioni da intraprendere subito per sostenere la redditività”, aggiunge.(Rin)