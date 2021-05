Vaccino: Sardegna, scarseggiano scorte, posticipati molti appuntamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna scarseggiano le scorte di vaccini Pfizer e Moderna e la campagna vaccinale nell'Isola subisce un rallentamento. Si confida nell'approvvigionamento di giugno per superare l'emergenza. Oggi arrivano da Roma 10.200 Pfizer e altre scorte sono attese domani, ma non sono sufficienti: ieri si è toccato quota 10 mila vaccini somministrati, una cifra di certo non paragonabile alle 16/18 mila vaccinazioni giornaliere toccate nei giorni scorsi e alle 24 mila degli Open Day per gli over 40. Si spera nell'arrivo, previsto domani, di altre 46mila dosi. L'assessore alla Sanità Mario Nieddu si augura che "come promesso dal commissario per l'emergenza Covid Figliuolo nei prossimi giorni sia possibile ricevere un numero congruo di fiale di Pfizer e Moderna per dare un'ulteriore impulso alle iniezioni". Fatto sta che il nuovo carico non sarà sufficiente per far fronte alle esigenze sarde tanto che si è dovuto posticipare di 7-10 giorni molti appuntamenti già fissati per i richiami. L'Ats ha inviato agli interessati il messaggio con il cambio di programma e l'indicazione della nuova data. (Rsc)