Russia-Armenia: colloqui fra ministri Difesa Shoigu e Harutyunyan

- Il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu e l’omologo armeno, Vagharshak Harutyunyan, hanno discusso telefonicamente della situazione nel Nagorno-Karabakh e nelle aree dove sono schierate le forze di pace russe. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "Il ministro della Difesa russo, il generale Sergej Shoigu, ha avuto dei colloqui telefonici con l’omologo armeno Vagharshak Harutyunyan. Durante la conversazione, è stata discussa la situazione nella regione e nelle aree in cui il contingente di mantenimento della pace russo è schierato nel Nagorno-Karabakh", si legge in un comunicato. Il 12 maggio, il ministero della Difesa armeno ha riferito che le Forze armate azerbaigiane hanno tentato di avviare delle attività per “delimitare i confini” in una delle aree di confine della provincia armena di Syunik. Da quel momento è in corso una nuova crisi fra i due Paesi: da un lato, l’Armenia chiede l’immediato ritiro dei militari azerbaigiani entro il loro lato del confine; dall’altro, le autorità di Baku che sostengono che la frontiera in quell’area non sia pienamente delimitata e ritengono di non aver commesso alcuna violazione. (segue) (Rum)