Covid: Vaia (Spallanzani), sapevo avremmo vinto battaglia contro virus a dispetto dei gufi

- “Ho sempre sostenuto che avremmo vinto” la battaglia contro il Covid. “E mi spiace per i gufi che hanno sempre detto il contrario. Sono stato ottimista e se vogliamo anche innovatore”, ma ora “bisogna evitare i torni trionfalistici” come quelli “allarmisti e polemici”. Lo ha detto in una intervista al Corriere della Sera il direttore Sanitario dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma Francesco Vaia. “Quello che si può dire con una certa tranquillità è che stiamo raggiungendo ottimi risultati grazie ai tre strumenti che abbiamo a disposizione”, spiega Vaia. Si tratta “del vaccino”, “la forza dei cittadini” e “le terapie innovative che, se iniziate nei primi giorni di manifestazione della malattia, evitano ospedalizzazioni e ricoveri in terapie intensive”. (Rer)