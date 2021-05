Taiwan: vaccini Covid, governo denuncia nuovamente "sabotaggio" della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina "continua a sabotare gli sforzi di Taiwan per l'acquisto di vaccini in risposta all'aumento dei casi locali di Covid-19". E' quanto afferma una nota pubblicata oggi dal Consiglio per gli affari continentali di Taiwan, in risposta alle dichiarazioni del portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian. Quest'ultimo ha affermato che i canali a disposizione di Taiwan "per ottenere vaccini dalla Cina" non sono bloccati, ed ha aggiunto che "la ricerca dell'indipendenza attraverso i vaccini non avrà successo". Il Consiglio per gli affari continentali ha replicato affermando che "i tentativi della Cina di ostacolare l'assistenza vaccinale sono deplorevoli" e sostenendo che Taipei è determinata a mostrare "il vero volto di Pechino". (segue) (Cip)