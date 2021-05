Libia: Ong, la Turchia continua a inviare mercenari siriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia continua a inviare mercenari siriani in Libia e ne ha assegnati circa 7 mila alla protezione delle basi militari turche: a dirlo è stato il direttore dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, Rami Abdel Rahman, in un intervento sull’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”, di proprietà saudita e con sede a Dubai. Il responsabile dell’organizzazione non governativa siriana con sede a Londra, nel Regno Unito, ha spiegato che il processo di sostituzione dei mercenari siriani continua in segreto, dopo che per un lungo periodo è stato svolto apertamente: “Il processo di invio di mercenari continua da parte delle fazioni presenti in particolare ad Afrin (nel governatorato siriano settentrionale di Aleppo) e non si è fermato". Abdel Rahman ha sottolineato che alcuni di questi mercenari sono tornati in territorio siriano, spiegando che l'invio – con numeri ridotti – di combattenti con continua “in segreto” con le fazioni "Suleiman Shah, Sultan Murad e Al Hamzat". (Lit)