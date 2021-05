Covid: Vaia (Spallanzani), mascherina si può togliere anche oggi se si rispettano regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Secondo me è sbagliato rispondere che c’è un mese giusto” per togliere la mascherina: “il momento giusto non è né luglio, né agosto. Le mascherine possono essere tolte anche oggi. Ma in un contesto sicuro, ad esempio in cui si è tutti vaccinati oppure all’aperto o in stanze arieggiate in cui è rispettato il giusto distanziamento”. Lo ha detto in una intervista al Corriere della Sera il direttore Sanitario dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma Francesco Vaia. Ristoranti, bar e spiagge quindi sono quindi luoghi sicuri “se i tavoli o gli ombrelloni sono distanziati nel modo giusto. E se i gestori rispettano per primi le regole che si sono date. Così come sono luoghi sicuri i cinema e i teatri se viene attuato una sorta di censimento con certificati vaccinali e risultati negativi dei tamponi”.(Rer)