Sardegna: assessore Pili su chimica verde, "rivedere gli accordi fimati 10 anni fa" (2)

- Prima tappa della visita istituzionale, a cui è seguito il sopralluogo presso gli impianti della società Matrica, è stato l'incontro con i rappresentanti del Consorzio Industriale. L'Assessore ha condiviso la necessità di partire subito con un secondo bando Mise sull'Area di crisi industriale complessa di Porto Torres e Sassari o di procedere con l'integrazione dei fondi per coprire i progetti finanziati, dando così completa attuazione al programma in essere. "Contestualmente - ha spiegato l'Assessore Pili – è urgente la necessità di accelerare con la Zes per rendere più attrattivo il territorio". Nel corso dell'incontro è stato anche fatto il punto della situazione circa due importanti progetti cantierabili già presentati (il primo sulla gestione della posidonia in eccesso e il secondo relativo a un nuovo impianto di trattamento e recupero di rifiuti urbani e liquidi speciali) e sul recente finanziamento di 4 milioni di euro per il depuratore consortile delle acque, un impianto che tratta i reflui industriali, quelli civili del comune di Porto Torres e importanti volumi di rifiuti liquidi provenienti da tutta l'Isola. (Rsc)