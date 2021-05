Azerbaigian-Armenia: Baku smentisce arresto due militari armeni al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di frontiera azerbaigiano smentisce le informazioni divulgate su alcuni social media sulla neutralizzazione di un gruppo di sabotaggio delle Forze armate armene al confine, nel territorio del distretto di Zangilan. Come riportato dal Servizio di frontiera, citato dall’agenzia di stampa “Apa”, le notizie non sarebbero vere così come quelle in merito all’arresto di due membri di questo presunto gruppo di sabotatori. "La situazione al confine di stato con l'Armenia è stabile e sotto il pieno controllo delle nostre unità", ha riferito il Servizio di frontiera. Il 12 maggio, il ministero della Difesa armeno ha riferito che le Forze armate azerbaigiane hanno tentato di avviare delle attività per “delimitare i confini” in una delle aree di confine della provincia armena di Syunik. Da quel momento è in corso una nuova crisi fra i due Paesi: da un lato, l’Armenia chiede l’immediato ritiro dei militari azerbaigiani entro il loro lato del confine; dall’altro, le autorità di Baku che sostengono che la frontiera in quell’area non sia pienamente delimitata e ritengono di non aver commesso alcuna violazione. (segue) (Rum)