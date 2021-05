Spagna: governo verso riforma del reato di sedizione per rafforzare indulto indipendentisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo, oltre alla concessione dell'indulto agli indipendentisti catalani, sta lavorando da mesi alla riforma del codice penale per modificare il reato di sedizione dimezzando le pene prevista che ora oscillano tra gli 8 ed i 15 anni di reclusione. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais", la riforma giuridica è pronta da tempo e l'esecutivo sta pensando di portarla al Consiglio dei ministri nelle prossime settimane, anche prima di approvare i decreti che potrebbero concedere l'indulto ai 12 indipendentisti catalani in carcere per il referendum illegale del primo ottobre 2017. Questa iniziativa legislativa, secondo fonti governative, servirebbe anche a rafforzare l'argomento dell'indulto e beneficerebbe con effetto retroattivo i condannati catalani. In ogni caso, la decisione finale sulle modifiche del codice penale non è finita e sarà il primo ministro, Pedro Sanchez, a decidere la data di inizio del procedimento. Il governo ha espresso in diverse occasioni la volontà di riformare il reato di sedizione e sembra avere i numeri necessari per portarla avanti al Congresso dei deputati (la Camera bassa del Parlamento) con la maggioranza che ha permesso l'investitura di Sanchez. (Spm)