Difesa: l’Indonesia triplica il numero dei sottomarini in risposta alla Cina

- In risposta a ripetute incursioni della Cina nelle sue acque, l’Indonesia ha deciso di espandere la sua flotta di sottomarini triplicando il numero dei sommergibili attualmente in dotazione, dodici. Lo indicano diverse fonti della difesa locale menzionate dal quotidiano giapponese “Nikkei”, ricordando come il mese scorso la Marina indonesiana abbia perso un Kri Nanggala-402 di fabbricazione tedesca in un incidente avvenuto durante un’esercitazione navale, nel quale sono morti tutti i 53 membri dell’equipaggio. L’Indonesia è il terzo Paese al mondo per dimensioni della sua Zona economica esclusiva (Zee), ma il numero di sottomarini in dotazione della Marina è assai inferiore a quello di altri Paesi dell’area come, ad esempio, il Giappone, che dispone di 20 sommergibili. Le rivendicazioni di Pechino nel Mar Cinese Meridionale intersecano una porzione della Zee indonesiana attorno alle isole Natuna, dove la Repubblica popolare ha anche inviato la propria Guardia costiera (recentemente autorizzata da una legge ad hoc ad aprire il fuoco contro imbarcazioni straniere). Il ministro della Difesa Prabowo Subianto ha manifestato l’intenzione del governo di aumentare gli investimenti militari e di firmare accordi di produzione congiunta con la Corea del Sud. Secondo le fonti di “Nikkei”, a Giacarta sarebbero giunte anche offerte da Francia, Russia e Turchia.(Fim)