- Le minacce di disconnettere la Russia dal sistema Swift provengono principalmente dagli Stati Uniti, il che potrebbe portare al coinvolgimento della società di gestione delle transazioni bancarie in una "spirale di sanzioni" contro Mosca. Lo ha dichiarato Dmitrij Birichevskij, direttore del Dipartimento di cooperazione economica del ministero degli Esteri russo. Secondo quanto dichiarato dal diplomatico, il Paese si sta preparando all'eventualità di esclusione dal sistema, creando una piattaforma digitale analoga a quella gestita dalla società belga. "Le misure prese da un Paese o da un gruppo di Paesi non possono essere chiamate sanzioni: le sanzioni possono essere prese con la decisione di una struttura autorizzata, e ciò che i nostri partner occidentali stanno applicando sono piuttosto barriere per proteggere i propri produttori e interessi nella scena mondiale. Si teme che il sistema Swift possa essere coinvolto in questa spirale di sanzioni", ha spiegato Birichevskij.(Rum)