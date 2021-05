Francia: caccia ad un ex militare in Dordogna dopo violenze sulla compagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 300 gendarmi sono attualmente mobilitati per trovare un ex militare in una foresta nei pressi di Lardin-Saint-Lazare, nel dipartimento della Dordogna, a ovest della Francia. Nella notte tra il 29 e il 30 maggio l'uomo, 29 anni, si è presentato al domicilio della sua ex compagna, con la quale ha avuto tre figli, in stato di ebbrezza a causa dell'alcool ed ha aggredito il suo partner. In seguito ha aperto il fuoco sulle forze dell'ordine giunte sul posto prima di scappare. Le ricerche si concentrano su un'area boscosa di 4 chilometri quadrati, dove l'ex militare si sarebbe rifugiato. La prefettura della Dordogna ha chiesto agli abitanti di Lardin-Saint-Lazaire di rimanere in casa, mentre le scuole sono rimaste chiuse. Il fuggitivo era già stato condannato quattro volte per violenze sulla sua ex compagna.(Seb)