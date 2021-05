Bielorussia: ministro Esteri Makei, processo a Sapega si svolgerà a Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Bielorussia potrebbe concedere l'estradizione alla cittadina russa, Sofia Sapega, dopo lo svolgimento del processo. Lo ha affermato il ministro degli Esteri bielorusso, Vladimir Makei in un'intervista al quotidiano "Kommersant". "La decisione spetta al tribunale. Molto probabilmente, il processo si svolgerà in Bielorussia, tenendo conto del fatto che tutte le informazioni sulle attività sovversive di alcune persone sono arrivate alle nostre agenzie. Come si svilupperà ulteriormente la situazione, non posso prevederlo, perché ci sono diverse opzioni. In seguito a una decisione del capo dello Stato, si potrebbe decidere sia a favore di una grazia che sul trasferimento in Russia per scontare ulteriori condanne. Dobbiamo attendere", ha detto Makei. Il ministro bielorusso ha anche commentato il video apparso sui social dopo l'arresto di Sapega e in cui si identificava come l'amministratore del canale Telegram "Black Book of Belarus", dove sono stati pubblicati i dati personali delle forze di sicurezza. Il ministro degli Esteri bielorusso ha ammesso che "il video è stato inserito, probabilmente, in qualche modo per dimostrare che c'erano buone ragioni per la detenzione". "L'indagine dovrebbe mostrare chi è veramente Sapega, quali atti ha commesso e se queste azioni hanno causato danni alla Bielorussia, al popolo e qual è esattamente il reato commesso. Bisognerà quindi attendere i risultati delle indagini, la decisione dei tribunali, e poi si potrà parlare dell'ulteriore destino di Sapega", ha detto Makei.