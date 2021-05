Marocco: stop alla vendita degli immobili da parte dei comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per portare a termine il loro mandato, i comuni guidati dal partito islamico Giustizia e sviluppo (Pjd) in Marocco decidono di vendere parte del loro patrimonio. Le operazioni di cessione, riporta il quotidiano "Al Akhbar", non sono sempre regolari. Il ministero dell'Interno ha disposto la cessazione di queste operazioni e ha aperto un'inchiesta. Dopo quasi sei anni di gestione comunale, alcuni sindaci, principalmente quelli guidati dal Pjd, non trovano più le risorse per completare l'ultimo esercizio del loro mandato. Per far fronte agli oneri amministrativi di quest'anno elettorale e ai debiti accumulati durante il loro mandato, si è quini fatto ricorso alla soluzione più semplice: vendere i beni del comune. Chi verrà dopo, sottolinea il giornale, si ritroverà però con comunità locali in rovina e senza risorse. Per evitare uno scenario così catastrofico, il ministero dell'Interno di Rabat ha quindi deciso di intervenire bloccando le vendite. (Mar)