Cina-Irlanda: ministero Esteri cinese, "rispetto differenze chiave dei legami bilaterali"

- Il rispetto delle differenze è la chiave per il rafforzamento dei legami tra la Cina e l'Irlanda. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi durante un incontro con l'omologo irlandese Simon Coveney nella città cinese sudoccidentale di Guiyang. "La cooperazione pragmatica tra Cina e Irlanda si basa su vantaggi reciproci. L'Irlanda è uno dei pochi Stati membri dell'Unione europea (Ue) che ha avuto un surplus commerciale con la Cina per oltre 10 anni consecutivi", ha dichiarato Wang, ricordando che Pechino è il secondo mercato di esportazione più importante dell'Irlanda per i prodotti lattiero-caseari e per la carne di maiale. Il ministro cinese ha ribadito l'impegno della Cina "per il multilateralismo e l'apertura" e ha chiesto scambi e cooperazione nell'innovazione tecnica, nell'agricoltura di alta qualità, nell'istruzione superiore e nella cultura con l'Irlanda. La Cina "apprezza molto il ruolo e l'influenza dell'Irlanda negli affari internazionali ed è disposta a rafforzare il coordinamento per praticare e sostenere il multilateralismo", ha affermato Wang. (Cip)