Covid: assessore Lazio, 30 giugno possibile apertura discoteche e concerti anche al chiuso

- Nel Lazio già a fine giugno si potrebbero riaprire discoteche e concerti: lo ha detto l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato in una intervista a Repubblica. “Il 2 giugno la metà della popolazione del Lazio avrà ricevuto almeno una dose di vaccino. Ci avviciniamo ad avere le condizioni per andare verso la riapertura di questi settori, dalle discoteche ai concerti, si all’aperto che al chiuso. Basta avere la testa”, ha spiegato l’assessore, precisando però che “Quando parlo di questi settori non intendo la movida incontrollata. Penso che organizzando le cose in maniera tecnicamente valida, con tamponi e vaccini come hanno fatto anche altri Paesi, ad esempio in Spagna, non ci saranno particolari difficoltà”. Per D’Amato “Il 30 giugno è una data possibile. Ma prima di creare aspettative, bisogna risolvere un problema più imminente, la mancanza di dosi”.(Rer)