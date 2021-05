© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuncio di Figliuolo sulla possibilità di aprire a tutte le fasce d’età dal 3 giugno “ha creato delle aspettative che si scontrano con le disponibilità reali. Non si può dire ‘vaccini per tutti’ se non ci sono abbastanza dosi”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato in una intervista a Repubblica(Rer)