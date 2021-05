Regno Unito: Covid, governo punta a vaccinare con seconda dose tutti over 50 entro giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico starebbe puntando a offrire a tutti gli over 50 la seconda dose di vaccino anti Covid-19 entro il 21 giugno, per evitare il rischio che il previsto allentamento completo delle restrizioni in vigore possa trasformarsi in un nuovo aumento di ospedalizzazioni e decessi a causa della malattia. Il sottosegretario per la vaccinazione Nadhim Zahawi ha affermato che il governo cercherà di vaccinare con la seconda dose tutte le categorie più a rischio, inclusi quindi gli over 50, entro il 21 giugno. Ad oggi, oltre il 90 per cento delle persone con più di 70 anni di età in Inghilterra hanno già ricevuto le due dosi di uno dei vaccini disponibili, ma meno della metà delle persone tra 50 e 59 anni di età hanno ricevuto più della prima dose, questo secondo dati ufficiali del Sistema sanitario nazionale (Nhs). Il ministro della Salute, Matt Hancock, ha annunciato nella giornata di ieri che oltre 25 milioni di seconde dosi di vaccino sono state somministrate. Nell'ultima settimana oltre 4 milioni di dosi sono state somministrate nel Regno Unito, in aumento rispetto ai 3,9 milioni della settimana precedente e 3,6 milioni rispetto alla settimana prima. (Rel)