Amministrative: Ronzulli (FI), domani nuovo incontro del centrodestra per candidati

- "Domani ci sarà un nuovo vertice del centrodestra che potrebbe essere risolutivo per la scelta di molti dei candidati nelle tante città chiamate al voto". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, ad "Agorà" su Rai 3. "Abbiamo tanti nomi validi sul tavolo provenienti sia dalla società civile che dalla politica, presto daremo un volto ai candidati e la campagna elettorale potrà partire", ha aggiunto. "Purtroppo la pandemia, anche a causa dello slittamento della data del voto, non ha aiutato nell'individuare prima i candidati. Di certo quello che ci differenzia dal centrosinistra è che noi correremo insieme in tutte le città mentre loro si presenteranno uniti da qualche parte e ognuno con il proprio candidato altrove", ha spiegato Ronzulli. (Rin)