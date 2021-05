++ Cina: svolta nella politica demografica, le coppie potranno avere fino a 3 figli ++

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina consentirà alle coppie di avere fino a tre figli, imprimendo una svolta storica alla sua politica demografica. Lo riferisce l’agenzia di stampa nazionale “Xinhua” riferendo dei risultati di un incontro tenuto questa mattina dall’Ufficio politico del comitato centrale del Partito comunista cinese. “Attuare la nuova strategia e le relative misure di sostegno contribuirà al miglioramento della struttura demografica della Cina, rispondendo attivamente all’invecchiamento della popolazione e conservando i vantaggi delle risorse umane nazionali”, ha fatto sapere il partito. La svolta giunge a circa tre settimane dalla pubblicazione dei risultati del settimo censimento decennale effettuato a dicembre del 2020, che hanno evidenziato un progressivo rallentamento della crescita demografica negli ultimi dieci anni, attestatasi a un tasso medio di appena lo 0,53 per cento annuo. La Cina ha archiviato nel 2016 la "politica del figlio unico" introdotta nel 1979 come misura di controllo della crescita della popolazione, elevando a due il numero massimo consentito di figli per coppia. Tale intervento legislativo non ha però frenato il progressivo appiattimento della curva demografica nel Paese. (Cip)