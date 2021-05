Germania: Otte eletto presidente dell'Unione dei valori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economista tedesco Max Otte è stato eletto presidente dell'Unione dei valori, corrente di destra dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la nomina è stata criticata da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). Otte è, infatti, noto per la sua vicinanza ad Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nell'estrema destra. In particolare, l'economista ha presieduto il consiglio della fondazione Desiderius Erasmus di Berlino (Des), vicina ad AfD. La Cdu non ha voluto rilasciare commenti, limitandosi a dichiarare che l'Unione dei valori “non è un gruppo” del partito. A sua volta, Alexander Mitsch, predecessore di Otte alla guida dell'Unione dei valori, si è detto “sicuro” del fatto che “la maggior parte” dei membri della corrente desidera “una svolta politica” da parte di Cdu e Csu, ma “nessuna collaborazione con AfD o La Sinistra”. Tuttavia, nella stessa Unione dei valori, così come nell'Unione cristiano-democratica, si è sollevato contro Otte un coro di dissenso. Alcuni critici hanno invocato lo scioglimento dell'Unione dei valori, giudicata “una truppa ausiliaria di AfD, incompatibile” con la Cdu. (Geb)